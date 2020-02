Covid-19 dans le monde : le niveau d'alerte relevé

C'est le pays dans lequel le Covid-19 se propage le plus rapidement. En Corée du Sud, la file d'attente est interminable pour acheter un masque. Plus de 2 000 personnes ont déjà été infectées. Certains hôpitaux manquent de lits et de moyens humains. "Les infirmières sont vraiment épuisées parce que nous ne sommes pas assez nombreuses", explique Kim Hyun-Hee, une infirmière sud-coréenne.

Premier cas positif en Afrique subsaharienne

Des mesures d'urgence ont été prises pour réduire les contacts. Plus de 50 pays sont touchés par le virus. L'Iran compte officiellement 34 personnes décédées. Mais selon la BBC, qui s'appuie sur des sources hospitalières, le bilan serait de 210 morts. La prière du vendredi a été annulée par le ministère de la Santé. Le Nigéria vient d'enregistrer le premier cas de Covid-19 en Afrique subsaharienne. Un Italien venu de Milan il y a trois jours est hospitalisé.

Le JT

Les autres sujets du JT