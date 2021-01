Covid-19 : dans la Drôme, une salle de sport ouverte pour lutter contre le virus

Alors que les salles de sport sont fermées dans l’Hexagone, cet établissement à Montélier, dans la Drôme, fait figure d’exception. Des patients en surpoids ou avec des pathologies comme le diabète ou l’hypertension peuvent se réunir et faire du sport, entourés par un coach. Cette pratique a été prescrite par leur médecin avec l’objectif de lutter contre le Covid-19.

Se protéger contre le Covid-19

"Je me considère comme une personne à risque et c’est une raison supplémentaire de se mettre à l’abri, pour prendre soin de soi", raconte une personne présente. L’idée est de se protéger en faisant du sport, car certaines maladies, et le surpoids, sont des facteurs aggravant pour le virus. Les groupes sont réduits et la distanciation sociale respectée. La fondatrice de la salle de sport, Tiffany Esteoulle, s’en réjouit : "le sport apporte beaucoup, on a l’appui des médecins. Face au virus, il faut garder toute sa vigueur, et s’entretenir. Ils deviennent moins fragiles face au Covid-19, mais aussi la grippe ou la gastro".

