Covid-19 : "Ce ne sera pas la dernière pandémie", met en garde l'OMS

La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine sont "vouées à l'échec" si on ne s'attaque pas au changement climatique et au bien-être animal, estime le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Tedros Adhanom Ghebreyesus condamne aussi l'engrenage "dangereusement myope" qui consiste à dépenser de l'argent sans compter lorsque flambe une épidémie, mais à ne rien faire pour se préparer à la prochaine, dans un message vidéo marquant, dimanche 27 décembre, la première Journée internationale de préparation aux épidémies.

History tells us that #COVID19 will not be the last pandemic. We must commit to end the cycle of panic and neglect and invest in preparedness now so that our children inherit a safer, more sustainable world. https://t.co/C38rMJKpYY