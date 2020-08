Covid-19 : bientôt tous masqués en entreprise ?

Les masques seront-ils bientôt sur tous les visages dans cette entreprise ? Pour l’instant, ici la règle est la même qu’ailleurs, tout dépend du contexte. "Dès qu’on est assis et qu’on a une distance d’au moins un mètre des autres collaborateurs, on permet de ne pas mettre le masque puisqu’on est en position statique et assez loin. Par contre, à chaque fois qu’on se lève et qu’on va par exemple en réunion ou n’importe où, là il est demandé de mettre le masque", explique Adrien Hugon, fondateur de Cowash.

Les salariés s'adaptent

Un port du masque intermittent très bien accepté par les salariés. Mais qu’en serait-il s’il fallait s’en équiper toute la journée ? "J’imagine que ce sera un petit peu désagréable mais si on me dit de le mettre, je le mets", témoigne cette salariée. "Je ne saute pas de joie, je ne me dis pas 'ah super, je vais transpirer dans mon masque toute la journée' (…). Mais je me dis 'd’accord, si c’est pour le bien de tout le monde, je le fais", déclare cette autre employée.

