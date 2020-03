Covid-19 : "aucun remboursement" n'est prévu pour les passagers qui annulent leur vol vers une zone à risque

Baptiste Lo-Presti, responsable juridique chez Air Indemnité, conseille aux voyageurs de se renseigner auprès de leur compagnie pour connaître leurs droits.

"Si le passager a acheté directement son billet auprès de la compagnie aérienne et qu'il décide de renoncer à son voyage, en principe, il n'a le droit à rien", explique mardi 3 mars sur franceinfo Baptiste Lo-Presti, responsable juridique chez Air Indemnité. "Aucun remboursement, aucune couverture n'est prévu(e) dans ce cas-là", poursuit-il. Selon lui, cela va donc dépendre de la zone géographique, de l'avancée de l'épidémie de coronavirus Covid-19 et si le passager a acheté son voyage auprès d'une agence.

franceinfo : Quels conseils donnez-vous à quelqu'un qui doit prendre l'avion ?

Baptiste Lo-Presti : Les conseils les plus simples, c'est de continuer de se renseigner régulièrement sur l'évolution de l'épidémie, sur les sites de la compagnie aérienne, les sites officiels, gouvernementaux, etc. Et puis si possible de ne pas renoncer directement à son voyage et de continuer de se renseigner. Il y a des compagnies qui ont déjà pris les devants en proposant déjà des offres commerciales pour certains passagers. Et ne pas céder à la panique.

Que se passe-t-il si c'est la compagnie aérienne qui annule ?

C'est beaucoup plus simple si c'est la compagnie qui annule, parce que là, en principe, elle doit rembourser le passager ou lui proposer un vol de remplacement, quelle que soit la cause de l'annulation.

Si le Quai d'Orsay durcit ses recommandations, est-ce que ça changera quelque chose ?

A priori, ça ne changera rien. Il va falloir attendre que la compagnie elle-même prenne la décision d'annuler un vol.