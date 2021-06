Covid-19 : au Ghana, on livre des vaccins par drone

Devant un petit centre de santé au beau milieu de Ghana, les infirmières scrutent attentivement le ciel. Un drone approche à toute vitesse, et il s'ouvre juste au bon endroit pour larguer la précieuse cargaison : des vaccins contre le Covid-19. Depuis, la mécanique s'est bien rodée. Un deuxième drone arrive déjà, trois minutes à peine après le premier, et une fois le colis déposé, il repart directement vers sa base, à 80 kilomètres de là. C'est dans l'entrepôt d'une petite entreprise américaine que les commandes sont préparées, et où les médicaments et vaccins sont mis au frigo.

De quoi vacciner 2 000 personnes par colis

Seule limite : pas plus 1,7 kilo par paquet. Cela représente des doses pour 2 000 personnes maximum par endroit. Soigneusement emballés pour résister à l'atterrissage, ils sont aussi entourés de fines lamelles de glace pour le trajet. Le drone est ensuite programmé avec les coordonnées GPS précises du lieu de livraison. Il faut moins de cinq minutes au total pour préparer la commande avant le décollage. Chaque livraison coûte environ 20 euros.