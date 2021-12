Covid-19 : au CHU d’Amiens, le personnel constate que le profil des patients en réanimation a évolué

Pour l’heure, la situation est encore sous contrôle à Amiens, dans la Somme. Mais la tension monte. Le profil des patients en réanimation ne ressemble plus à celui des vagues précédentes, et certains présentes des formes sévères du Covid-19. "Autant dans les premières vagues, on avait un certain nombre de facteurs de risques, avec des patients plutôt obèses, âgés, hypertendus ou diabétiques. On trouve toujours le facteur de l’âge, mais celui qui ressort, c’est de ne pas être vacciné", expose Hervé Dupont, chef du pôle réanimation du CHU d’Amiens.

Un traitement lourd des patients en réanimation

Certains patients n’ont pas eu le temps de faire leur dose de rappel. Dans le département, les taux de vaccination sont positifs, ce qui pourrait expliquer ce calme relatif. Le personnel soignant, éprouvé depuis deux ans, espère qu’il perdurera. Car souvent, les soins des patients en réanimation nécessitent beaucoup de matériel et des techniques lourdes.