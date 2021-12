Covid-19 : annulations en série dans l'événementiel

Habituellement, la fête bat son plein quasiment tous les soirs sur le MarCounet, une péniche de Paris, mais en ce moment, le propriétaire se sent un peu seul sur son bateau. À mesure que l'épidémie de Covid-19 redécolle, les annulations s'enchaînent après les annonces de Jean Castex lundi 6 décembre. "On avait 25 événements prévus, on espère en garder cinq", confie Arnaud Séité. Les entreprises annulent leurs pots de fin d'année et les particuliers craignent que leur soirée se transforme en clusters.



32 millions d'euros perdus

En cette fin d'année, cruciale pour le secteur, l'événementiel souffre. 85% des événements prévus ont été annulés ces derniers jours, soit une perte de chiffre d'affaires de 32 millions d'euros. Pour compenser, le gouvernement s'est engagé mardi à remettre en place l'activité partielle et à renforcer l'indemnisation des charges fixes des entreprises.