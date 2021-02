Covid-19 : à Nice, les chiffres de l’épidémie sont préoccupants

À Nice (Alpes-Maritimes), le coronavirus se propage très vite, dans une ville où le port du masque n’est pas toujours respecté, notamment par beau temps sur la Promenade des Anglais. Le taux d’incidence de la ville est de 541 cas pour 100 000 habitants, le plus élevé de France, presque trois fois plus que la moyenne nationale de 190. Comment l’expliquer ? "La circulation du virus va avec la circulation des personnes, c’est une zone où il y a beaucoup de circulation et ça peut en partie expliquer ce phénomène", estime le professeur Michel Carles, chef de service infectiologie à l’hôpital L’Archet (CHU de Nice).

Les contrôles aux frontières renforcés

Pour limiter cette circulation, les contrôles ont été renforcés aux frontières et avec la principauté de Monaco. La métropole fait analyser les eaux usées deux fois par semaine, ce qui permet de localiser les clusters. Sur les 11 quartiers analysés, sept présentent des chiffres préoccupants. Des campagnes de tests et de sensibilisation devraient être déployées.

