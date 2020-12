Covid-19 : à Hawaii, les touristes trackés avec un bracelet connecté durant leur quarantaine

Afin de passer des vacances au soleil, pendant cette pandémie de Covid-19, seriez-vous prêts à rester enfermé dans un hôtel avec au poignet un bracelet électronique qui surveille chacun de vos mouvements ? C'est le cas de John et Nancy, deux retraités originaires de l’Etat de Washington. Arrivés le 2 décembre sur l’île de Kauai (Hawaii), le couple a loué un appartement pour y passer les fêtes. Mais avant de le rejoindre, il n'a pas eu d’autre choix que de passer 14 jours en quarantaine dans ce "bubble resort" (traduisez "hôtel bulle") où ils sont confinés.

John et Nancy déambulent autour de la piscine de l’hôtel, marchent un peu dans le jardin luxuriant de l’établissement... mais ils n'ont pas le droit d’aller plus loin que la réception, ni même d’accéder à la plage de rêve située quelques mètres en contrebas. En bonus, chacun porte au poignet un bracelet électronique, un peu comme des détenus en liberté surveillée. "Avec ce bracelet et nos téléphones, il y a un signal GPS qui s'en va quelque part et si, par exemple, on essaie de se promener jusqu'à l'hôtel à côté, ça émet un signal pour prévenir qu'on a quitté notre zone de quarantaine, explique John. Et chaque jour, on doit aussi informer le comté local qu'on est toujours confinés."

"On nous a dit qu'on risquait jusqu'à 10 000 dollars d'amende et un an de prison." John, touriste américain à Hawaii à franceinfo

Pourtant, les deux sexagénaires sont arrivés à Hawaii avec chacun un test négatif au Covid-19. Mais le maire du comté de Kauai ne veut prendre aucun risque et souhaite limiter au maximum la propagation du virus sur cette petite île, alors que tous les cas positifs ont été importés du continent.

"Les touristes, on a besoin d'eux"

À l'extérieur de "l'hôtel bulle", cette fois, un air de paradis, mais beaucoup de commerces sont fermés alors qu'à cette saison, Hawaii est l'une des destinations favorites des Américains. Quant aux habitants de l'île, ils sont partagés entre poursuivre l'activité économique et se protéger. Juan tient un petit foodtruck, un camion restaurant. Il continue à accueillir des touristes, mais pas ceux arrivés depuis moins de quatorze jours. Il l'indique sur des panneaux devant son camion. "Les touristes, on a besoin d'eux, assure-t-il. C'est juste qu'on n'est pas prêts, pas maintenant. On est une petite île, on ne tiendrait pas si d'un seul coup, on avait les mêmes chiffres que sur le continent. Là, on est presque déjà saturés."

Depuis le début de l'épidémie sur l'île de Kauai, où vivent 70 000 personnes, les autorités n'ont recensé que 126 cas de Covid-19 et un seul mort. Ce qui fait de cet endroit de rêve, au coeur du Pacifique, l'un des territoires américains les moins touchés par le virus.