Covid-19 : 73 experts appellent à utiliser la vitamine D pour prévenir l’infection

"Bien qu’elle ne doive pas être considérée comme une arme du même niveau que la vaccination ou les gestes barrières, la supplémentation en vitamine D pourrait être un adjuvant utile pour contribuer à prévenir l’infection." C'est ce que défendent 73 experts francophones et six sociétés savantes (l'Association française de lutte antirhumatismale, la Société française d’endocrinologie, la Société française de

gériatrie et gérontologie, la Société française de pédiatrie, la Société française d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique et la Société francophone de néphrologie dialyse et transplantation) dans un article publié lundi 18 janvier et relayé par France Inter. Plus tôt, des études avaient avancé que la vitamine D pourrait réduire la probabilité de contracter des formes graves du Covid-19.

"Aucun risque particulier"

Réunis autour de Cédric Annweiler, chef du service de gériatrie au CHU d’Angers, et du professeur Jean-Claude Souberbielle, de l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris, ils appellent à promouvoir la "supplémentation en vitamine D avant toute infection" mais également "en cas de Covid-19", écrivent-ils dans la Revue du praticien. "Respectant [les] schémas de prescription habituels, [cela] ne présente aucun risque particulier", assurent les experts.