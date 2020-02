Covid-19 : 70 hôpitaux français supplémentaires activés

70 hôpitaux ont été mobilisés, lundi 24 février, pour accueillir d'éventuels patients contaminés par le virus Covid-19. "Ce matin, le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais (Oise) est censé être prêt à accueillir d'éventuels malades du coronavirus. Il fait désormais partie des 70 nouveaux hôpitaux français concernés, car ils disposent d'un SAMU, ce qui permettrait d'éviter tout transport de malade et donc une propagation rapide du virus", explique le journaliste Haron Tanzit en direct de l'hôpital de Beauvais.

"Dans quelles conditions et avec quels moyens ?"

Dimanche 23 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran a fait des annonces. "Il s'agit d'avoir au moins un établissement par département en métropole apte à accueillir et de prendre en charge les éventuels malades du début jusqu'à la fin du processus de soin. Aujourd'hui se pose la question dans quelles conditions et avec quels moyens ? On se pose de nombreuses questions du côté syndical", poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT