Covid-19 : 7 morts et 423 cas confirmés en France

Jeudi 5 mars, la direction générale de la Santé a communiqué les derniers chiffres de contamination du Covid-19 sur le sol français. "Le directeur général de la Santé vient de l'annoncer lors du point presse quotidien : le Covid-19 progresse encore sur le sol français. 423 cas ont été confirmés sur le territoire, c'est 138 personnes contaminées de plus que mercredi, soit la plus forte progression du Covid-19", explique le journaliste Jules Lonchampt, en duplex devant le ministère de la Santé.

15 régions sont touchées par le virus

Sept personnes sont décédées depuis l’apparition du Covid-19 en France. "Six hommes et une femme. Ils avaient pour la plupart plus de 80 ans. 15 régions sont désormais touchées par le Covid-19 : 13 régions métropolitaines et deux régions en Outre-mer. Six foyers de contamination ont été identifiés", précise le journaliste Jules Lonchampt.