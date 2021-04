Covid-19 : 5 000 malades soignés à domicile par oxygénothérapie

Plus de 13 000 nouvelles hospitalisations ces sept derniers jours en France. Le chiffre se stabilise, mais reste à un niveau élevé. Près de 5 900 personnes sont en réanimation, presque autant sont soignées chez eux par l’oxygénothérapie.

Installée sur un lit médicalisé au milieu de son séjour, Geneviève Biluila a pu sortir de l’hôpital plus tôt que prévu. À 32 ans, elle est soignée pour le Covid-19 par oxygénothérapie à son domicile de Cesson (Seine-et-Marne). Elle est surveillée chaque jour par une infirmière. La patiente n’y voit que des avantages. “C’est dur d’être à l’hôpital. On est levé tôt... Je préférais être avec mon mari et mon fils”, confie-t-elle.



“Indispensable” pour les hôpitaux

Au-delà des bienfaits psychologiques, pour l’infirmière libérale, ces soins à domicile sont essentiels pour les hôpitaux. “C’est indispensable parce que les urgences sont à flux tendu”, commente Isabelle Chicault. Au total en France, quelque 5 000 personnes bénéficient d’une oxygénothérapie à domicile.