Covid-19 : 44 nouveaux cas détectés à bord du "Diamond Princess"

Au large de Yokohama (Japon), les croisiéristes du Diamond Princess poursuivent leur quarantaine. Jeudi 13 février, 44 nouveaux cas ont été détectés positifs au Covid-19. Au total, 218 personnes sont infectées. Du personnel médical a effectué des tests ADN dans les cabines. "Nous allons désormais tester les personnes les plus à risque, celles qui ont une cabine sans fenêtre et les personnes les plus âgées. Ceux qui seront testés négatifs pourront choisir d'être débarqués", a indiqué Katsunobu Kato, ministre japonais de la Santé.

Des couples pourraient être séparés

Linda et Michel Vittori sont deux Français bloqués à bord du Diamond Princess. Ils risquent d'être séparés, car le mari est âgé de plus de 80 ans. "On ne veut pas être séparés, c'est déjà assez difficile, on reste ensemble", estime Linda. À bord, ils sont encore 3 700 tenus au confinement, mais les autorités japonaises manquent de tests de dépistage au Covid-19.

