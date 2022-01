Covid-19 : 14 380 classes fermées vendredi, annonce le ministère de l'Education nationale, un record depuis le printemps 2020

On en dénombre plus de 14 000, soit près de 3% des classes. Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale publié vendredi 14 janvier, 14 380 classes sont fermées, contre 9 202 la semaine dernière, en raison du nombre de cas très important d’élèves positifs au Covid-19, et face à l’explosion d’Omicron, à l’absence d’enseignants ou de personnels.

En tout, cela représente 331 715 élèves qui ont été testés positifs, un chiffre qui se base uniquement sur les déclarations volontaires des intéressés et est probablement très sous-estimé. Du côté du personnel de l'Education nationale, plus de 25 500 personnes ont également signalé une infection au Covid-19.