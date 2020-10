Couvre-feu : nouvelles restrictions, mode d'emploi

Dès samedi 17 avril au soir, de 21 heures à 6 heures, il sera interdit de mettre un pied dehors pour les habitants de région parisienne et de huit métropoles, comme Lyon (Rhône) et Marseille (Bouches-du-Rhône). Plus de 19 millions de Français sont concernés par le couvre-feu, qui durera au moins quatre semaines. Comme durant le confinement, il y aura néanmoins quelques dérogations pour se déplacer : des raisons professionnelles, un impératif de santé, une visite à une personne en situation de dépendance, le fait de promener son chien et les déplacements en avion ou en train.

Les rassemblements festifs interdits dans toute la France

Les commerces, hormis ceux qui livrent à domicile, et les théâtres, ainsi que les cinémas, baisseront également le rideau à 21 heures. En parallèle, les rassemblements festifs seront de nouveau interdits dans toute la France. "Toutes les fêtes privées comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes, ou tout autre établissement recevant du public, seront interdites", a indiqué Jean Castex, le Premier ministre. Les personnes ne respectant pas ces règles s'exposent à une amende de 135 euros.

