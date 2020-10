OnVousRépond Couvre-feu : pourrez-vous voyager, sortir votre chien, déménager ? Les réponses aux questions que vous vous posez

Le couvre-feu qui entrera en vigueur à partir de samedi en Ile-de-France et dans huit métropoles en interpelle plus d'un. Vous avez été nombreux à nous poser des questions concernant sa mise en place et les dérogations. Franceinfo vous répond.

Interdiction de sortir entre 21 heures et 6 heures. Emmanuel Macron a annoncé, mercredi 14 octobre, la mise en place d'un couvre-feu, pendant au moins quatre semaines, en Ile-de-France et dans huit métropoles (Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne). "Nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs, ni dans la panique", a-t-il expliqué.

Ces zones, qui concentrent quelque 20 millions d'habitants, sont les plus touchées par la reprise de l'épidémie de Covid-19 depuis la rentrée. Le gouvernement souhaite que la mesure appliquée à partir de samedi reste en place jusqu'au 1er décembre, si le Parlement l'autorise. Des amendes de 135 euros seront dressées en cas de non-respect du couvre-feu, mais des dérogations pourront être accordées, comme cela a été le cas durant le confinement. Concrètement, comment le couvre-feu va-t-il s'appliquer dans certains cas de la vie quotidienne ? Franceinfo répond à 14 questions que vous nous avez adressées.

1 Les entraînements sportifs qui ont lieu le soir en plein air donnent-ils le droit à des dérogations ?

Sauf si vous êtes un sportif professionnel, il va falloir faire une croix sur votre entraînement nocturne à partir de 21 heures dans les territoires concernés par le couvre-feu. "Aucune dérogation n'est prévue pour le monde amateur", confirme le ministère des Sports, cité par francetv sport.

2 Ma fille est étudiante, elle quitte l'université à 21 heures ou à 22 heures. Que va-t-il se passer pour elle ?

Le président de la République a précisé, mercredi soir, que des dérogations seraient accordées pour "ceux qui rentrent du travail après 21 heures, ou ceux qui travaillent de nuit". Les études de votre fille sont vraisemblablement considérées comme du travail. Elle pourra donc bénéficier de cette dérogation. L'attestation est valable pour une heure et sera disponible sur le site du ministère de l’Intérieur.

3 J'ai un déménagement qui risque de ne pas se terminer avant 21 heures. Une exception est-elle prévue ?

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a laissé entendre sur franceinfo que les exceptions prévues lors du confinement (notamment pour les déménagements ne pouvant être différés) vaudront de nouveau pour le couvre-feu à compter de ce samedi. Quoi qu'il en soit, "à chaque fois qu'on a mis en place de nouvelles règles, il y a toujours eu un petit délai d'adaptation et de pédagogie", sans verbalisation, a-t-il précisé. Vous devriez donc pouvoir déménager sans problème.

4 Les aides annoncées pour les bénéficiaires du RSA et des APL sont-elles réservées aux habitants des zones soumises au couvre-feu ?

Tous les bénéficiaires du RSA et des APL vont recevoir une aide de 150 euros, avec 100 euros de plus par enfant, comme au printemps. Cette aide n'est pas limitée aux territoires sous couvre-feu. "Je préfère cette aide exceptionnelle, massive, comparable à ce que nous avons fait au printemps, plutôt qu'une transformation de nos minima sociaux", a indiqué le chef de l'Etat hier.

5 Si on a un train ou un avion qui arrive après 21 heures, que fait-on ?

Les billets de train ou d'avion après 21 heures "vaudront dérogation au couvre-feu", a indiqué le Premier ministre, Jean Castex. "Si vous avez votre train-couchette, par exemple, ou un avion après 21 heures, si vous êtes muni de votre billet, de votre justificatif de transport, vous pourrez aller le prendre et ça vaudra dérogation", a-t-il assuré.

6 Je sors mon chien à 22h30, si je le sors avant, il redemande à la porte vers minuit. Comment faire ?

"Evidemment, on peut promener rapidement son chien [après 21 heures], c'est du bon sens", a déclaré jeudi matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Jean Castex a confirmé par la suite que sortir son animal de compagnie faisait partie des déplacements autorisés.

7 Un membre de la famille peut-il venir nous récupérer à l'aéroport après 21 heures ?

Lors de sa conférence de presse, Jean Castex n'a pas fait mention du fameux "motif familial impérieux" dont on a tant entendu parler au printemps. Le Premier ministre a seulement évoqué une dérogation pour se "rendre auprès d'un proche en situation de dépendance". Il a évoqué la dérogation possible pour un voyage nocturne en train ou en avion, mais pas en voiture.

8 Les trains arrivant après 21 heures dimanche prochain seront-ils interdits de circuler ? Leurs horaires seront-ils modifiés par la SNCF ?

La SNCF a confirmé jeudi matin que "les TGV Inoui, Ouigo, Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu en ce week-end des 16, 17 et 18 octobre, ainsi que pendant l'ensemble des vacances de la Toussaint".

9 On parle de se limiter à six personnes. S'agit-il de six personnes au total dans le foyer ou peut-on inviter d'autres personnes ?

"On essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de six à table, et pas plus de six dans la rue non plus", a précisé Emmanuel Macron lors de son allocution. L'idée est donc de vous limiter à six personnes maximum au total. "Six n'est pas un chiffre magique", explique au Parisien Pascal Crépey, épidémiologiste à l'Ecole des hautes études en santé publique. "L'intérêt de ce type de mesure est de limiter la création de clusters. Cela veut dire que si l'un des six est contaminé, il n'y aura pas plus de cinq autres personnes susceptibles de l'être aussi", ajoute-t-il à propos de cette recommandation.

10 Quel est le nombre de personnes maximum autorisées lors d'un rassemblement en famille dans un lieu privé ?

Tout dépend de ce que vous entendez par "lieu privé". Si vous faites allusion à une habitation, il n'y a pas de limite strictement imposée (la "règle des six" n'est pas une obligation), car l'Etat n'a pas la main sur les rassemblements chez les particuliers. En revanche, Jean Castex a annoncé que "toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites".

11 Les préconisations sur le télétravail (deux-trois jours par semaine) ne concernent-elles que les zones soumises au couvre-feu ?

Il s'agit de préconisations qui ne sont pas limitées à un territoire. Sur son site internet, le gouvernement précise : "Le télétravail n’est plus la norme mais peut rester une solution à privilégier en cas de circulation active du virus (...) Dans les zones d’alerte renforcée et les zones d’alerte maximale, le télétravail doit être favorisé autant que possible, en particulier pour les personnes vulnérables." Le gouvernement précise que la décision revient à chaque entreprise de voir comment elle peut organiser le télétravail.

12 Peut-on considérer qu'il sera toujours possible de dormir chez un proche, même dans une métropole ? Est-ce que cela ne sera pas considéré comme une fête privée ?

L'interdiction des fêtes privées n'est valable que dans les établissements accueillant du public, comme les salles polyvalentes ou restaurants, et non les habitations. Cela vaut pour l'ensemble du territoire. Vous pourrez donc vous rendre chez un proche pour y passer la nuit, à condition d'arriver avant 21 heures (sauf si vous avez un motif qui vaut dérogation).

13 Les taxis et VTC pourront-ils circuler après 21 heures ?

Il n'y aura ni restrictions des transports lors du couvre-feu, ni de limites dans les déplacements entre les régions, a précisé Emmanuel Macron. Les passagers devront être munis d'une attestation autorisant leurs déplacements après 21 heures. Pour le conducteur, puisqu'il s'agit de son métier, il n'est pas concerné par cette limitation horaire.

14 L'interdiction des mariages est-elle immédiate ? J'ai un mariage samedi dans le Morbihan (zone verte), est-il donc annulé ?

Concernant les mariages, cette nouvelle mesure ne s'appliquera qu'après le week-end du 17 et 18 octobre, a appris France Télévisions auprès de Matignon. Dans les zones non concernées par le couvre-feu, les fêtes de mariage pourront donc se tenir jusqu'à la fin de la semaine, y compris en soirée. Dans les zones où le couvre-feu s'applique, les fêtes pourront également avoir lieu jusqu'à cette date, à condition qu'elles prennent fin à 21 heures.