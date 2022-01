Côte-d’Or : un maire retrousse ses manches pour ne pas fermer la cantine

À Ouges en Côte-d'Or, le maire fait le service à la cantine. Dans cette commune de 1 600 habitants, trois des six employés de la restauration sont absents pour cause de Covid-19. Alors, pour éviter de fermer, l’élu a troqué son écharpe tricolore pour les gants de cantinier. “C’était une volonté, pour nous, de maintenir ce service. C’était un impératif, toujours dans la mesure du possible, et on est très heureux d’avoir pu le faire”, explique Jean-Claude Girard, maire (sans étiquette).





Polyvalence et solidarité



Un ancien pompier s’est porté volontaire pour faire le service. La secrétaire de mairie aussi. Cette semaine, elle est responsable des desserts. “Ça se passe bien, on a l’habitude de s’aider quand quelqu’un manque, donc on est polyvalent”, commente Agnès Noirot. Une polyvalence et une solidarité qui arrangent bien les parents.