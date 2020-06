Coronavirus : une résurgence de l’épidémie en Chine ?

À Pékin (Chine), au 15 juin, le marché de Xin Fadi reste fermé et particulièrement gardé. Le plus grand marché alimentaire d’Asie est le nouveau foyer de Covid-19 de la capitale. Depuis hier soir, tous les habitants aux alentours sont testés aux pieds de leurs immeubles. Les autorités recherchent activement tous ceux qui ont fréquenté le marché, soit plus de 200 000 personnes depuis le 30 mai. Résultat : des quartiers entiers sont de nouveau confinés.

"La capitale est à nouveau en état de guerre"

Agir vite pour tenter de rassurer, c’est ce qui semble animer les autorités chinoises, car l’inquiétude est bien réelle. "C’est effectivement une réelle inquiétude", explique le correspondant Arnauld Miguet depuis la Chine. "79 cas de Covid-19, dans une ville comme Pékin de 20 millions d’habitants, cela peut paraître peu mais pour les autorités chinoises, la capitale est à nouveau en état de guerre", rapporte Arnauld Miguet.

