Coronavirus : une plateforme de télémédecine en lien avec les Ehpad fait ses preuves

Depuis une semaine, lorsqu’il va voir ses patients à domicile, Aurélien de Sainte Lorette, infirmier, est équipé d’un nouvel outil qui révolutionne sa tournée : "J’ai une tablette qui me permet de contacter le médecin". Il est venu rendre visite à un parisien de 95 ans qui a des symptômes du Covid-19. De l’autre côté de l’écran, un médecin généraliste lui pose des questions pour établir un diagnostic.

Un professionnel sur place pour "améliorer la qualité de la téléconsultation"

Sur place, l’infirmier épaule ainsi le médecin. "Ça permet d’amener un professionnel et du matériel de santé au contact du malade, ce qui permet d’améliorer la qualité de la téléconsultation", explique le médecin. Pour l’infirmier, "on peut avoir l’information tout de suite, pouvoir avoir des ordonnances immédiatement par internet, et on peut aussi commencer les soins sur place."

