Coronavirus : une ministre ukrainienne se place en quarantaine par solidarité avec des rapatriés du Wuhan, accueillis par des manifestants hostiles

Manifestations hostiles, affrontements avec la police, vitres du bus brisées... L'arrivée en Ukraine, jeudi 20 février, de 72 personnes évacuées de Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus, afin d'être placés en quarantaine dans le pays, s'est faite dans la violence. Dans la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 février, la ministre ukrainienne de la Santé a annoncé sur Facebook son intention de les rejoindre en quarantaine.

"J'ai pris la décision de rejoindre les gens en observation. Je vais passer les 14 prochains jours avec eux, dans le même bâtiment et les mêmes conditions. J'espère que ma présence calmera ceux de Novi Sanjary et le reste du pays", a écrit Zoriana Skaletska.

Elle a ajouté avoir été choquée par "la panique et le rejet, la négativité et les agressions" envers les évacués en quarantaine pour 14 jours dans la ville de Novi Sanjary.

Des centaines d'habitants de Novi Sanjary ont affronté jeudi les forces de l'ordre pour s'opposer à l'arrivée dans un centre de repos de ce petit village du centre de l'Ukraine de 45 Ukrainiens et 27 étrangers en majorité originaires d'Amérique latine.

Fears over the spread of the #coronavirus have triggered violence in Ukraine, where protesters hurled stones at buses carrying evacuees from China.



