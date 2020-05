Coronavirus : une infirmière rend hommage à ses collègues en photo

Derrière l'objectif de Vanessa Braunstedter, se cache l'œil de la photographe, mais également de l'infirmière. Travaillant dans un hôpital du Haut-Rhin, cette soignante a voulu immortaliser le travail et l'engagement de ses collègues à travers des photos en noir et blanc. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, elle a laissé de côté sa tenue d'infirmière pour documenter et filmer la vie de l'hôpital. Car derrière ces masques et ces blouses, se cachent des héros anonymes.

"Je voulais retracer quelque chose d'un peu plus humain"

"Je ne voulais pas faire de sensationnel comme beaucoup de choses qui ont été vues, je voulais retracer quelque chose d'un peu plus humain", décrit-t-elle. C'est peut-être cette démarche qui explique l'humanité, l'espoir et le dévouement de ses collègues qui ressort tant dans ses clichés. "Derrière les masques, les patients ne voient que nos yeux, mais j'espère qu'on leur renvoie une impression de bienveillance et de prendre soin d'eux, en ce moment", confie la photographe-infirmière.

