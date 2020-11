Coronavirus : une formation accélérée pour les renforts

L'hôpital virtuel de Lorraine forme des infirmiers et infirmières aux conditions de travail d'un service de réanimation face au Covid-19. Pour rendre la situation la plus réaliste possible, le mannequin d'entraînement est piloté en temps réel. Les dégradations que peut connaître un patient atteint du Covid sont ainsi reproduites. La formation, qui se déroule sur deux jours, se veut la plus proche possible de la réalité grâce à ces exercices de simulation.

"Former les gens vite et bien"

La clinique Louis Pasteur de Nancy fait partie des premiers établissements à avoir envoyé du personnel dans cette formation. Lors de la première vague, son service de réanimation a dû doubler ses effectifs pour répondre à l'afflux de patients. "On avait besoin de former les gens vite et bien", explique Elise Pourel, médecin anesthésiste réanimateur à la clinique Louis Pasteur. Ces formations ont toutefois un coût financier pour chaque établissement, qui s'ajoute au coût humain de devoir remplacer les personnels formés pendant les stages.

