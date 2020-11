Coronavirus : une campagne de vaccination et des questions

Pourra-t-on se faire vacciner dès janvier ? Pour préparer le terrain, le gouvernement a créé la "task force vaccin", avec à sa tête le haut fonctionnaire Louis-Charles Viossat. C’est un groupe de travail interministériel chargé de l’organisation de la campagne vaccinale et de la logistique. Il s’agit là d’un défi sanitaire de grande ampleur : les vaccins vont arriver au compte-goutte et il faudra être prêt.



Le calendrier s’ accélère

Les dates se précisent : mi-décembre devrait enclencher l'autorisation de la commercialisation des deux vaccins les plus avancés. Puis, la livraison de 70 millions de doses à partager entre l'Union européenne et les États-Unis. Résultat, on pourra vacciner en France, début 2021. Mais il reste des inconnus : qui vacciner en premier ? Priorité aux trois millions de soignants et aux 30 millions de personnes à risques. Et qui pourra vacciner ? Les médecins traitants veulent en être.

