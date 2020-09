Coronavirus : un traitement "prometteur" évoqué par l’Institut Pasteur de Lille

La France vient peut-être de faire une avancée de taille dans la lutte contre le Covid-19. Le mardi 29 septembre, l'Institut Pasteur de Lille (Nord) a déclaré avoir découvert un traitement "prometteur" contre le Covid-19. Sur le plateau du 13 Heures, le docteur Damien Mascret analyse cette annonce potentiellement majeure. "Un traitement prometteur, cela veut dire qu’il semble efficace en laboratoire et que maintenant, il faut confirmer chez l’homme qu’il soit aussi efficace et aussi bien toléré, sans toxicité", détaille le médecin.



Un secret bien gardé

Le secret se maintient toutefois sur la nature du médicament de l’institut Pasteur. "On ne sait pas lequel est utilisé, car l’Institut ne voudrait pas que les gens se précipitent sur ce médicament et l’utilisent de façon sauvage", explique Damien Mascret. "Toutefois, des éléments que l’on sait, me le médicament devait avoir une action anti-virale, qui sous-entend une efficacité très importante et une action ciblée."

