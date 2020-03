Coronavirus : un total de 91 824 infractions pour non-respect du confinement en France, dont 22 574 dimanche

Depuis mardi, 1 738 907 contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre en France.

Les forces de l'ordre sévissent. Un total de 91 824 infractions pour non-respect du confinement ont été relevées par les forces de l'ordre depuis la mise en place de cette mesure mardi à midi, a déclaré dimanche 22 mars Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Pour la seule journée de ce dimanche, 22 574 verbalisations ont été dressées, a complété Alain Thirion lors d'un point presse commun. Depuis mardi, 1 738 907 contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre dans l'hexagone pour tenter de faire respecter les mesures de confinement servant à lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Déjà 674 morts en France

La France comptait par ailleurs dimanche 674 morts dans des hôpitaux et 7 240 personnes hospitalisées à cause du coronavirus, a annoncé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé (DGS). Il a ajouté que des décès avaient aussi lieu en ville ou dans les Ehpad. Cela correspond à 112 décès de plus en 24 heures.

Les hôpitaux français accueillent 1 746 cas graves en réanimation et plus de 1 000 personnes ont été hospitalisées au cours de la dernière journée, a-t-il précisé lors d'un point presse. Huit régions sont touchées, la dernière en date étant l'Occitanie.