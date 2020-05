« Nous allons changer le cours de l’histoire »…

Ce lundi 20 Avril à Madagascar, le président Andry Rajoelina annonce la découverte d'un remède contre le coronavirus : le covid organics.

C'est une sorte de tisane bio, faite de plantes malgaches, qui permettrait de prévenir et de guérir le covid-19.

« Tous les essais et tests ont été menés et son efficacité dans la réduction de l’élimination des symptômes a été prouvé pour le traitement des patients atteints du covid19 à Madagascar.

L’Histoire nous prouvera, mais aujourd’hui il y a déjà deux cas qui ont été guéris avec le tambavy CVO.”

2 patients guéris seulement mais le verdict du président semble sans appel…

Alors Madagascar a t'elle trouvé le remède miracle contre le Covid 19?



Beaucoup d’experts sont sceptiques - et c’est un euphémisme… C'est par exemple le cas d'Yves GAUDIN, Virologue et directeur de recherches au CNRS



« Alors je vais être très synthétique : Non, je ne crois pas qu’on puisse utiliser des tisanes pour guérir du coronavirus… Très clairement, non !

Maintenant.. pour faire baisser la fièvre, pour se sentir un peu mieux… pourquoi pas, ça contribue aussi parfois pour le malade de se sentir un peu mieux. Mais guérir, c’est autre chose. Il faut des molécules qui s’attaquent au virus, ou qui vont réguler notre système immunitaire pour lutter contre lui.

En l’occurence, ce n'est pas le cas de cette plante, l'artémisia.



C'est elle qui est a la base du remède miracle du président Malgache.

Son principe actif, l’artemicinine, est efficace, mais contre le paludisme.

La plante a ses détracteurs - elle est par exemple interdite à la vente en France…

Elle a aussi ses partisans zélés. Comme la fondatrice de "la maison de l'Artémisia", Lucile Cornet-Vernet

« L’Artemisia annua est une plante médicinale chinoise, qui est très connue…

En aucun cas c’est un médicament qui va guérir le covid. Ca, nous ne l’avons jamais dit.

Simplement, dans toute la bibliographie que nous avons lue et qui est dans cette lettre, ça augmente potentiellement fortement le système immunitaire - c’est bourré de zinc, par exemple.

Je ne suis absolument pas complotiste. Par contre, je suis extrêmement réaliste. Notre monde est dirigé par l’argent et le profit. Et malheureusement, une plante qui pousse dans un jardin, ça ne génère aucun profit pour personne.





2 bémols :

Rien ne permet de dire en revanche que l'artemicinine, le principe actif, aurait un quelconque effet sur le coronavirus.



Et puis à Madagascar ce n'est pas la molécule qu'on utilise mais la plante, l’artemisia, en tisane. Et là, on rentre encore un peu plus dans le domaine de l’inconnu. C'est l'avis du professeur Martin Danis, parasitologue et membre de l’Académie de médecine.

« Ces concentrations en produit actif actif, dans ces tisanes, sont extrêmement variables. Suivant que la plante pousse a tel ou tel endroit, sur telle ou telle rare, qu’elle est bien arrosée ou pas… les concentrations en produit qui sont dans cette plante sont très variables.

C’est peut être une piste a valider, mais de façon correcte… Pour l’instant ce n’est pas validé, à ma connaissance »

Pourtant, certains ont bien tenté de "vendre" la belle histoire du remède miracle… Quelques jours avant l’annonce présidentielle, un documentaire diffusé à la télévision malgache ajoutait au trouble. Il racontait l’histoire d’une mystérieuse religieuse brésilienne, venue a Madagascar en novembre dernier. Avant la pandémie donc, elle prophétisait un drame sanitaire qui allait frapper le monde... et la découverte d'un remède venu de Madagascar....



Mais les verdicts des scientifiques sont sans appel : jusqu'ici, il n’existe toujours aucun traitement connu, reconnu et prouvé contre le Coronavirus.