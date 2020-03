Coronavirus : un patient guéri raconte

Josué Peterschmitt a été infecté à Mulhouse (Haut-Rhin). "Je sentais une grosse fatigue, mais comme je sortais d'une semaine complète de jeûne, pour moi, c'était tout à fait normal", indique-t-il. "Pendant trois jours, je suis allé au travail, mais le mercredi, j'ai ressenti des symptômes plus lourds et là, je me suis mis en arrêt maladie. Du coup, j'étais au lit pour ce qui était pour moi une très très grosse grippe." Le week-end précédent les symptômes, lui et sa famille s'étaient rendus au rassemblement évangélique de Mulhouse, l'un des foyers épidémiques du Covid-19 en France.

"Tout le monde s'est remis"

Parallèlement à ce rassemblement, Josué Peterschmitt a également célébré son anniversaire avec douze de ses proches. "On a tous été à la soirée ensemble, certains étaient déjà fatigués, comme moi et mon papa", souligne-t-il. À ce jour, les 16 membres contaminés de la famille sont presque rétablis. D'après Josué Peterschmitt, "on a en encore une personne qui a des symptômes et qui est en surveillance à l'hôpital. Mais sinon tout le monde s'est remis et va bien aujourd'hui." Le corps médical a indiqué que Josué Peterschmitt n'était plus contagieux.

