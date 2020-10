Coronavirus : un Ehpad toulousain autorise encore les visites sous conditions

On le sait : les personnes âgées constituent un public particulièrement à risque face à la pandémie de Covid-19. Pourtant, un Ehpad de Toulouse (Haute-Garonne) refuse de couper les anciens de leurs proches et autorise, sous conditions, les visites. Le protocole sanitaire est cependant très strict. Les visiteurs sont masqués, enfilent une surblouse, se badigeonnent les mains de gel hydroalcoolique et le personnel de l'établissement vérifie qu’ils n’ont pas de fièvre.

Un protocole strict pour les visites

En outre, chaque visite est consignée dans un registre d’accueil, pour garder une trace. Et les familles se prêtent volontiers à ces consignes. "Il n’y a pas de raisons que l’on s’offusque de telles mesures, au contraire. Il y a des choses plus gênantes que ça", témoigne Jean-Michel Rabadi, qui vient voir sa mère. Des mesures rigoureuses qui s’expliquent par la mort de 2 résidents atteints du virus.

Le JT

Les autres sujets du JT