Coronavirus : un confinement enfin respecté ?

Encore quelques attroupements et des distances non respectées samedi 21 mars en gare de Bordeaux (Gironde) comme si de rien n'était. C'est incompréhensible pour certains. "Cela me surprend. Je ne sais pas ce qu'ils attendent", peste une voyageuse. A Paris, le ton se durcit. Des barrières sont disposées pour faire respecter les nouvelles interdictions.

Plusieurs quartiers de Paris sont bouclés

Il est désormais impossible d'accéder aux voies sur berge, au Champ de Mars ou encore aux Invalides. Les passants doivent changer leurs habitudes et rester dans leur quartier. Les contrôles sont réguliers. Dans la Meuse, ils sont terrestres et mêmes aériens. Dès que le drone repère des attroupements, il délivre un message automatique pour exhorter les habitants à rester chez eux afin de ne pas prendre de risques.

