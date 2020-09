Coronavirus : un assouplissement dans les écoles dès lundi 21 septembre

P.-Y. Salique, F. Bouquillat, C. Rothéa, J. Duboz, E. Fromentin

Face à la pandémie de Covid-19 qui continue d’affecter la vie des Français, 81 écoles ont été contraintes de fermer début septembre, ce qui inquiétait les parents d’élèves. Toutefois, les règles relatives aux établissements scolaires devraient être allégées à partir de lundi 21 septembre, rapporte France 2, vendredi 18 septembre. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un seul cas positif n’entraînera plus forcément l’isolement des cas-contacts.

Des parents rassurés

"Un cas contact, une fermeture de classe, ça me paraissait impossible à gérer", témoigne une mère de trois enfants vendredi matin. "Les enfants étaient chamboulés par les différents événements en fin d’année dernière donc s’il y a une continuité pédagogique qui peut s’installer de façon plus pérenne, c’est intéressant", ajoute une autre. Cependant, si ce sont deux ou trois cas positifs qui sont observés, alors le rectorat, la préfecture et l’Agence régionale de santé peuvent, dans ce cas, imposer une fermeture.