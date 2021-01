Coronavirus : un arrêt de travail immédiat accessible dès le 10 janvier

Si vous avez des symptômes ou si vous êtes cas contact, vous pourrez avoir un arrêt de travail immédiat, a indiqué le Premier ministre Jean Castex, jeudi 7 janvier. La mesure sera effective dimanche. Pour ce faire il faudra vous rendre sur le site de l’Assurance maladie. Vous serez indemnisé et vous n’aurez aucun jour de carence. Plus besoin donc d’aller chez le médecin. Le but est de désengorger les cabinets qui sont débordés avec le nombre de contaminations, mais aussi de mettre en place un isolement plus rapide de tous les cas suspects pour diminuer les risques de contamination.

Suivi médical

Mais vous serez tout de même suivi médicalement : l’Assurance maladie vous appellera deux à trois fois sur la semaine, pour vérifier votre état de santé. Si vous êtes positifs vous aurez droit à la visite d’un infirmier ou d’une infirmière, explique la journaliste de France Télévisions Anaïs Hanquet.

