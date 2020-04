Coronavirus : Donald Trump estime que les Etats-Unis ont passé le "pic" des contaminations

Le président américain a ainsi annoncé qu'il dévoilerait prochainement son plan de déconfinement.

Les Etats-Unis sont désormais le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Mais le plus dur est-il derrière eux ? "La bataille continue mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas", a déclaré Donald Trump mercredi 15 avril. Le président des Etats-Unis a donc annoncé qu'il dévoilerait jeudi son plan de déconfinement.

Pourtant, le nombre de morts, lui, est loin de faiblir. L'université Johns-Hopkins a annoncé mercredi que 2 569 personnes avaient succombé au virus en 24 heures aux Etats-Unis. Jamais un pays n'avait connu un tel bilan en une journée depuis le début de la pandémie. Les Etats-Unis comptent au total 27 850 morts et plus de 630 000 cas confirmés recensés.

De moins en moins de nouveaux cas

Mais selon les données de cette même université, environ 21 700 nouveaux cas ont été confirmés mercredi, la plus faible augmentation depuis le 30 mars. Et le nombre de nouveaux cas a baissé lors de six des sept derniers jours.

Il est évident que notre stratégie agressive fonctionne.Donald Trump

"Ces avancées encourageantes nous ont placés dans une position très solide pour finaliser des directives pour les Etats pour rouvrir le pays, a-t-il poursuivi. Nous allons rouvrir des Etats, certains Etats beaucoup plus tôt que d'autres. Certains Etats pourraient en fait ouvrir avant l'échéance du 1er mai."