Coronavirus : toutes les écoles ne vont pas fermer en Outre-mer

"La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ont un statut particulier : la question de la santé est de leur compétence", a notamment indiqué la ministre des Outre-mer Annick Girardin.

Les Outre-mer ne sont pas tous concernés par la fermeture des crèches, établissements scolaires et universités décidée au niveau national, car "ils ne sont pas tous touchés de la même manière" par le coronavirus Covid-19, a indiqué vendredi 13 mars, la ministre des Outre-mer Annick Girardin.

Une"différenciation" a été décidée lors d'une réunion interministérielle vendredi, a-t-elle expliqué sur la chaîne Saint-Pierre et Miquelon la 1ere. "La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ont un statut particulier : la question de la santé est de leur compétence", a-t-elle précisé. Et "les territoires ne sont pas touchés de la même manière par ce virus. Certains ont des cas, d'autres n'en ont pas du tout. Il a été souhaité de laisser les préfets prendre cette décision et de pouvoir l'adapter".

La Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna ne ferment pas leurs écoles pour l'intant

Au final, "la fermeture des écoles sera pour lundi" dans les DROM (Réunion, Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Martinique) comme en métropole, a précisé la ministre. A Saint-Martin et à Saint-Barthélémy, les écoles resteront ouvertes, a indiqué la préfecture des deux îles.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, "le choix sera fait dans la journée", a précisé la ministre. Enfin, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna "ont fait le choix de ne pas fermer leurs écoles", selon elle.

Selon le dernier bilan, on compte 20 cas avérés en Outre-mer: six en Guyane, quatre à la Martinique, cinq à La Réunion, deux à Saint-Martin (dont un guéri), un à Saint-Barthélemy et un en Polynésie.