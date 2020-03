Coronavirus : toutes les écoles fermées dès lundi

L'information est bien là, placardée sur le portail d'une école primaire de Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans son allocution de la soirée du jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de toutes les écoles jusqu'à nouvel ordre. La décision soulève déjà beaucoup de questions et d'inquiétudes pour la garde des enfants. "Je pense me mettre au chômage partiel, et mon mari continuera de travailler", explique une parent d'élève.

Une inquiétude perceptible chez les enfants

Dans la Vienne, même soucis pédagogique, y compris chez les parents des plus petits. À Paris, chaque parent tente de trouver une solution dans l'urgence. Lundi, il faudra être opérationnel. Pour les commerçants ou les infirmières libérales, il est impossible de télétravailler ou de fermer boutique pour des mamans lilloises. Alors il faut chercher d'autres solutions. Pour les premiers intéressés, une fois l'euphorie de l'annonce passée, l'inquiétude est perceptible dans la matinée de vendredi.

