Coronavirus : testé négatif, mais porteur du virus

Une fête d'anniversaire s'est déroulée samedi 18 juillet chez une habitante de Bellegarde, dans le Gard. Une soirée en extérieur, à laquelle participait une cinquantaine de personnes, sans masque ni gestes barrières. "Comme c'était une fête, on était un peu groupé. Les gens s'amusaient, dansaient, voilà. C'était convivial", reconnaît l'organisateur de la soirée. Ce que le couple ignore, c'est qu'un ami proche, côtoyait une semaine plus tôt, était positif au coronavirus. L'homme de 65 ans, aujourd'hui en réanimation, avait réalisé deux dépistages, quelques jours plus tôt, tous s'étaient révélés négatifs.

"Une leçon pour tout le monde"

Ce n'est que le lendemain de l'anniversaire que le couple apprend la contamination de leur ami. "C'est une leçon pour tout le monde", affirme l'organisatrice de la soirée. Le couple et trois de leurs invités ont été déclarés positifs au Covid-19 à l'issue de cette soirée. En tout, la commune de Bellegarde recense 21 cas. De quoi accroître la vigilance de ses 7 000 habitants. La mairie va lancer une série de dépistages. Tous les événements culturels du week-end sont annulés.

