Coronavirus : témoignage d'un ancien malade

À 43 ans, Alexandre Zapolsky, chef d’entreprise, réapprend à respirer par lui-même, après avoir été touché par une forme très grave de Covid-19, met en lumière France 2, vendredi 6 novembre. "Jamais je n’aurais pensé avoir besoin d’une aide extérieure d’oxygène pour pouvoir respirer normalement", juge-t-il avec le recul. Il est sorti lundi 2 de l’hôpital et s’est filmé, heureux de pouvoir rentrer chez lui. "Quelle épreuve, ça a été incroyable. J’ai bien cru que j’y passerais", estime-t-il.

Les poumons atteints

Le concerné a en effet passé une semaine à l’hôpital : "Je n’arrivais plus à respirer du tout et je ne voyais que des choses terribles. Je n’ai jamais connu ce sentiment-là. Je me suis imaginé que j’allais mourir". Ses poumons étaient clairement attaqués par la maladie. Aujourd’hui, cet homme pourtant sportif et sans facteur de risque a encore du mal à y croire. "Comme je suis grand et costaud […] je me suis dit : il n’y a pas de problème...", ajoute-t-il. Cette expérience éprouvante lui a prouvé le contraire.