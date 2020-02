Coronavirus: soulagement à Carry-le-Rouet après la fin de la quarantaine

L'émotion est palpable lors des retrouvailles après 14 jours de quarantaine dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) Une grand-mère est rassurée, elle retrouve son petit-fils en bonne santé. Les 181 premières personnes de retour de Wuhan (Chine) retrouvent la liberté, soulagés et munis d'un certificat de non contagiosité. "Notre souci était de revoir nos proches étant sûrs d'être en sécurité pour eux et pour l'ensemble de la France" explique Charles Germain, un rapatrié.

Encore deux centres de confinement

Les rapatriés qui étaient confinés depuis le 31 janvier ont enfin pu enlever leurs masques et quitter le centre. Huit bus ont été mis à leur disposition en direction des gares de la région, comme celles de Marseille ou d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). La ministre de la Santé, Agnès Buzyn est venue à la rencontre des derniers rapatriés à quitter le centre dans l'après-midi. Quinze personnes sont toujours confinées dans le sud de la France.