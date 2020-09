Coronavirus : Renaud Muselier "très surpris que le président du conseil scientifique parle à tort et à travers"

Le président du Conseil scientifique a évoqué l'accélération de cas de coronavirus dans le sud de la France et prôné une stratégie de "tester-tracer-isoler". "C'est à Marseille qu'on teste le plus", relève président Les Républicains de la région Sud.

Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Sud se déclare jeudi 10 septembre sur franceinfo "très surpris" que "le président du Conseil scientifique parle à tort et à travers". Jean-François Delfraissy avait déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse en ligne que le gouvernement allait "devoir prendre des décisions difficiles" dans les prochains jours en raison de l'accélération de cas de coronavirus notamment dans le sud de la France. "La démarche du président du Conseil scientifique est incroyable", a dénoncé Bruno Muselier.

"Je suis très surpris que le président du Conseil scientifique parle à tort et à travers, réagit Renaud Muselier.

Il devrait se souvenir du nombre de sottises qu'il a pu raconter dans la première vague. Il ne fallait pas se masquer, il ne fallait pas se tester. Il fallait s'isoler. Il fallait se soigner à l'aspirine en attendant que ça aille mal et en attendant le Samu.Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Sudà franceinfo

Jean-François Delfraissy a pointé la région PACA qui pourrait "se trouver en situation difficile dans l’offre de soins en termes de lits de réanimation dans les semaines qui viennent". Il faut, selon lui, être très actif sur la stratégie de "tester-tracer-isoler".

Bruno Muselier regrette que le président du Conseil scientifique vienne "sur que nous appliquons déjà et que nous avons appliqué dans la première période de tester, testé en masse, de soigner et de tracer le test". Selon lui, le test en masse existe de façon très importante à Marseille: "À l'IHU, c'est 800 personnes qui peuvent être testées tous les jours. Nous avons une nouvelle machine qui permet d'avoir les résultats en 20 minutes. On est les premiers en France et c'est à Marseille qu'on teste le plus", a-t-il précisé.