Coronavirus : quels traitements pour les patients ?

L'Institut Pasteur a constitué un groupe chargé de mettre au point un vaccin contre le coronavirus mais l'urgence est ailleurs. Quel est le traitement actuel des patients et le protocole à mettre en place en cas d'aggravation de la santé de ceux-ci ?

Les symptômes peuvent s'aggraver au bout de 5 à 7 jours

Le coronavirus est un virus que les scientifiques ont réussi à mettre en culture. De quoi ouvrir la voie à de nouveaux traitements. Mais en attendant, les médecins donnent aux patients les mêmes traitements que pour la grippe : des médicaments pour faire baisser la fièvre et calmer une toux éventuelle. Mais avec ce virus, les symptômes peuvent s'aggraver au bout de 5 à 7 jours. Les malades sont admis en réanimation où on les place sous assistance respiratoire. Actuellement, des médicaments sont testés sur des malades chinois. Ils devraient très bientôt être donnés aux patients français les plus atteints.

