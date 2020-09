Coronavirus : quels critères pour les zones ?

La carte de l'épidémie, réalisée par le gouvernement, place 69 départements en alerte. Cette carte repose sur trois critères, indique Sandrine Aramon sur le plateau de France 3 : "le nombre de cas pour 100 000 habitants par semaine sur un territoire donnée", celui "de l'évolution de la maladie chez les plus de 65 ans, population la plus touchée par le virus" et enfin "le taux d'occupation des lits de réanimations des lits par les malades du Covid".

De la zone d'alerte à l'alerte maximale

Ces indicateurs déterminent les trois seuils d'alerte. "Cela va de la zone d'alerte à l'alerte renforcée et si le virus gagne vraiment en intensité, la zone d'alerte maximale sera décrétée". Le passage à l'étage d'urgence sanitaire pourra être enclenché si "plus de 60% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid".

Sandrine Aramon explique que selon une étude américaine, le risque de contamination est quatre fois plus élevé dans les bars et restaurants.