Coronavirus : que sait-on sur cette épidémie ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a revu sa copie lundi 27 janvier. Elle considère désormais que la menace liée au coronavirus est élevée à l'international et non plus modérée. La vitesse de propagation de cette épidémie inquiète les autorités sanitaires même si les cas hors de Chine restent rares. La France en compte toujours 3. Que sait-on aujourd'hui de plus sur ce virus ?

"Le coronavirus et le Sras ont la chauve-souris comme ancêtre commun"

Cette épidémie garde sa part d'ombre. On sait que la contamination tient son origine d'un marché de poissons de Wuhan. On y vend toutes sortes d'espèces animales y compris sauvages. En 2003, un animal était déjà à l'origine du Sras qui avait fait près de 800 morts. Jean-Claude Manuguerra, virologue, indique que bon nombre de questions restent en suspens : "On pense que ce virus a comme proche cousin le virus du Sras, et les deux ont un ancêtre commun qui est la chauve-souris. Mais est-ce que le passage s'est fait directement de la chauve-souris à l'homme ou indirectement à travers une espèce intermédiaire ?", se demande-t-il.

