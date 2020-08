Coronavirus : quand les jeunes se font tester

Depuis quelques jours, les cas de Covid-19 augmentent chez les jeunes. L’épidémie se diffuse auprès des 20-30 ans. C’est une tranche d’âge très active avec une vie sociale bien remplie. Le phénomène concerne surtout l’agglomération toulousaine et cela préoccupe les autorités sanitaires qui incitent fortement les jeunes adultes à se faire dépister.



Depuis la mise en place des tests gratuits et sans ordonnance, les demandes affluent

Dans un laboratoire de Blagnac (Haute-Garonne), depuis la mise en place des tests gratuits et sans ordonnance, les demandes affluent. “Souvent, ils se sont regroupés, ils ont voyagé ensemble. Certains de leurs amis constatent des symptômes donc d’eux-mêmes ils viennent se faire dépister et on trouve des résultats de porteur asymptomatique donc de gens qui portent le virus, mais qui n’ont pas de symptômes. Donc c’est très important dans ce cas-là de se faire dépister”, explique Caroline Rouvellat-Monteil, biologiste médicale.