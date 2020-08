Coronavirus : pourquoi l'épidémie s'est aggravée à Marseille ?

Drôle d'ambiance mercredi 26 aout sur le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône). Il est presque 23 heures, Dans un bar, on remballe déjà la terrasse. Les clients expédient leur dernier verre. Un peu plus loin, la tension monte. Clients et cafetiers ont du mal à accepter la fermeture imposée à tous les bars et restaurants de Marseille dès 23 heures.

Un taux d'incidence qui augmente

La mesure vise à enrayer la propagation du virus. "Un des problèmes de diffusion de l'épidémie, c'est les clusters festifs, les gens qui passent une soirée ensemble et qui oublient les règles qui s'appliquent", explique Emmanuel Barbe, préfet des Bouches-du-Rhone. Marseille est durement touchée par le Covid-19. Pour 100 000 habitants, 185 sont positifs, un taux d'incidence quatre fois et demi supérieur à la moyenne nationale et qui ne cesse d'augmenter.