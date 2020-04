Coronavirus : pour éviter toute contamination, des soignants confinés avec les résidents d'un Ehpad

Une vie proche les uns des autres. Se toucher, danser ensemble… Dans une maison de retraite de Mansle (Charente), rien n'a changé : pas de distances imposées. Il faut dire que le personnel a pris une décision radicale. Il a choisi de ne plus sortir d'ici pour éviter de contaminer les résidents, et c'est une réussite. Barricadés et aucun cas de Covid-19 dans cet Ehpad de 58 résidents.

Le confinement du personnel prendra fin la semaine prochaine

Pour les résidents, c'est un mois de répit face au danger et beaucoup de gratitude. Les familles, privées de visites, remercient le personnel dès qu'elles le peuvent pour ce confinement volontaire. Mais le confinement du personnel, fatigué, prendra fin la semaine prochaine. Le travail s'effectuera désormais avec des masques et des activités un petit peu plus éloignées les uns des autres.

