Coronavirus : plus de salles de sports pour les sportifs

Les propriétaires de salles sont inquiets d'une nouvelle fermeture de leur établissement. À Rennes (Île-et-Vilaine), Stéphane Mollier; gérant du ICR Fitness Club, redoute une situation "catastrophique" avec des clubs "vraiment en réelle difficulté". Sa salle avait déployé de nombreux efforts pour protéger les clients et respecter le protocole "à la lettre", en vain.

Déception et incompréhension

À Rouen en Seine-Maritime où les salles de sport devront également fermer dès samedi 26 septembre, l'incompréhension est la même. "J'ai pas l'impression qu'on soit les endroits où les personnes se côtoient le plus", dit le PDG de la salle de sport Stöke Pierre Guémet, qui prédit une situation "encore très compliquée". Les mesures seront similaires à Paris et dans sa banlieue, où les salles et gymnases vont être fermés. Concernant les enceintes scolaires, des précisions sont attendues.