Coronavirus : plus de 1 000 nouveaux cas en France en 24 heures

Le virus continue de circuler dans le pays. Le nombre de patients placés en réanimation augmente à nouveau.

L'épidémie de coronavirus continue de progresser en France. Les autorités ont recensé 1 039 nouvelles contaminations au Covid-19 en l'espace de 24 heures, selon les chiffres publiés mardi 4 août par la direction générale de la Santé, qui annonce par ailleurs une baisse du nombre d'hospitalisations et une hausse de l'occupation des services de réanimation.

Le nouveau coronavirus a fait deux morts supplémentaires entre lundi et mardi, portant à 30 296 le nombre de décès recensés en France depuis le début de l'épidémie. Le nombre de personnes hospitalisées pour leur contamination au coronavirus s'élève à 5 162, soit 36 de moins que la veille. Les services de réanimation traitaient mardi 388 patients atteints du Covid-19, soit quatre de plus.

Un peu plus tôt dans la journée, le Conseil scientifique avait fait part de son inquiétude pour les prochains jours. "Le virus circule de façon plus active, avec une perte accentuée des mesures de distanciation et des mesures barrières : l’équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment dans un scénario moins contrôlé comme en Espagne par exemple", écrivent ses 13 membres dans leur dernier avis.