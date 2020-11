Coronavirus : Paris et l'Île-de-France contiennent l'épidémie

L’Île-de-France était la région la plus touchée par la pandémie de Covid-19, au printemps 2020. En mars et avril, les établissements étaient sous tension et le personnel soignant exténué et submergé. Cet automne est donc une agréable surprise car elle s’en sort beaucoup mieux que d’autres régions. Jeudi 19 novembre, le taux d’incidence est même en dessous de la moyenne nationale.

Une baisse notable d’admissions

"On avait entre 40 et 60 coups de fil par jour jusqu’à la semaine dernière. Hier soir, sur 24 heures, il n’y a pas eu une seule demande d’admission en réanimation. Il est possible que ce soit un effet cumulé du couvre-feu, puis un petit peu de confinement", estime Jean-Michel Constantin, médecin anesthésiste réanimateur à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Le couvre-feu décrété le 17 octobre aurait ainsi permis de juguler la propagation du coronavirus et la multiplication des cas.

