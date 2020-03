Coronavirus : où en est la pandémie ?

Aujourd'hui le virus touche au total plus de 110 pays avec un gros foyer du côté de la Chine. Les pays asiatiques pourtant voient leur nombre de nouveaux cas décliner ces derniers jours, contrairement à l'Europe, où l'on retrouve l'Italie comme premier foyer européen du coronavirus, avec 1 016 morts et 15 113 cas. La France est troisième, avec 61 morts et 2 968 cas.

Frontières aériennes fermées

Quelles sont les mesures prises aux frontières par les pays ? On distingue plusieurs cas. Certains pays ont fermé leur frontière terrestre, comme la République tchèque et la Slovaquie. D'autres pays ont décidé de fermer leurs frontières aériennes, comme les États-Unis, l'Argentine, la Bolivie, le Venezuela et le Paraguay. En France, les aéroports de Roissy et d'Orly devraient être partiellement fermés à partir de mercredi 18 mars. Les Français sont désormais interdits de territoire dans trois pays, dont l'Arabie saoudite, l'Inde et les États-Unis.

Le JT

Les autres sujets du JT